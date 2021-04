Nach der Winterpause hat die EWE Netz GmbH am 29. März wieder mit der Kontrolle des Erdgasnetzes begonnen. Bis etwa Ende April ist das Unternehmen in Briesen unterwegs und überprüft rund 70 Kilometer Erdgasleitungen in allen Ortsteilen der Gemeinde, teilt das Unternehmen mit. „Unser Ziel ist es...