Öffnet nicht nur eure Herzen, sondern auch eure Portmonees! Mit dieser freundlichen Aufforderung der Schauspielerin Mariella Ahrens beginnt der Charity-Abend am Montag, 28. März, in der Villa Contessa in Bad Saarow am Scharmützelsee. Möglichst viel Geld soll durch eine Versteigerung und Spenden ...