Christoph Malcher, der langjährige Wahlleiter der Stadt Fürstenwalde, hat mit Wirkung zum 30. September sein Ehrenamt niedergelegt. Darüber hat Stadtverordnetenvorsteher Uwe Koch (CDU) am Donnerstagabend (29. September) in der Sitzung der Stadtverordneten informiert. Malcher habe ihm dies am Vort...