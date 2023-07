Warum werden Grünflächen so viel oder so wenig gegossen? Solche Fragen erreichen die Stadtverwaltung in Fürstenwalde derzeit. Sprecherin Nadine Gebauer erklärt an Beispielen, wie und wo gewässert wird.

Im Martini-Garten, der von der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße aus über die Wohnanlage „Haus Schw...