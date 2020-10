So könnte das Ruderzentrum in Fürstenwalde mal aussehen. Doch die Förderung sinkt drastisch. Der Eigenanteil der Stadt Fürstenwalde steigt von 133.000 auf 733.000 Euro. Die Entscheidung in der Stadtverordnetenversammlung fiel denkbar knapp aus. © Foto: Entwurf: Heusner + Melmert Architekten