Dass der Weihnachtsmann an Heiligabend persönlich an die Tür klopft und die Geschenke bringt, ist in vielen Familien Tradition. Ob die Weihnachtsmänner der Tourismus-Information Fürstenwalde noch Termine frei haben, verrät deren Leiterin Antje Oegel.Frau Oegel, können Ihre Weihnachtsmänner...