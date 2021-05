Auf etwa 5000 Quadratmetern Fläche züngeln die Flammen am Montagnachmittag im Wald zwischen Schönfelde und Müncheberg. Insgesamt 30 Einsatzkräfte von der Feuerwehr Müncheberg und den Wehren aus dem Amt Odervorland kämpfen seit etwa 14.45 Uhr gegen das Feuer. „Der Wald brannte an der B168 in...