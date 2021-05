Das Grundstück, auf dem das Haus steht, ist von Wald umgeben. Es liegt am Ende der Alten Petersdorfer Straße, die Bunkeranlage Fuchsbau ist nur wenige Hundert Meter entfernt. Ein ruhiger Ort am Rande Fürstenwaldes. Umso mehr war der Eigentümer überrascht, als er am Dienstagnachmittag beim Rasen...