Eine Spende in Höhe von 1000 Euro hat Miriam Garcia, die Leiterin des Kinderladens der Kulturfabrik, am Montag im Oberstufenzentrum Palmnicken von Schulleiter Axel Schmook in Empfang genommen. Das Geld ist Teil des Erlöses aus dem diesjährigen Spendenlauf, der am 17. September unter Corona-Bedingungen stattfand: Durch eine geänderte Streckenführung sollte eine Vermischung der Läufer ausgeschlossen werden. Der Gesamterlös beträgt 6823,30 Euro. Die Kulturfabrik will mit der Spende nächstes Jahr ein Zirkusprojekt realisieren – wenn Corona das zulässt.