Es war eine Information unter Sonstiges. In der Nachfolgesitzung der Stadtverordnetenversammlung von Fürstenwalde gab Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ) am 11. April eine Terminankündigung bekannt: Am 31. Mai wolle Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zum Bürgerdialog nach Fürstenwalde k...