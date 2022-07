Angeln ist ein Volkssport. Allein der Landesanglerverband Brandenburg (LAVB) hat in Brandenburg und Berlin rund 94.500 Mitglieder in mehr als 1400 Vereinen. Ebenfalls am See: Baden ist ein Volksspaß. Gerade im Sommer bieten sich neben den Hallen- und Freibädern die vielen Seen und Flüsse in Brand...