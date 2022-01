Arbeit in Oberhavel

Die Ära Dahlenburg neigt sich bei der Aqua Zehdenick GmbH dem Ende zu. Offiziell hat der Wechsel in der Geschäftsführung stattgefunden. Noch arbeitet Martina Dahlenburg ihren Nachfolger Thomas Klipstein an der Spitze des Unternehmens ein. Was wird sich durch die Neubesetzung der Chefposition ändern?