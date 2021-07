Aus Anlass des „Internationalen Weltpostkartentages“, des „Internationalen Tages der Freundschaft“ und des regionalen Jubiläumsjahres „25 Jahre Wiedereröffnung des Bahnhofes Dannenwalde“ stellt Frank Goerden aus Seilershof aus seiner umfangreichen Sammlung historische Postkarten aus der Region vor. Die Veranstaltung „Grüße aus Dannenwalde/Seilershof!“ findet am Sonnabend, 31. Juli, ab 16 Uhr im Bahnhof Dannenwalde (Gransee) statt. Veranstalter ist der Verein Umweltbahnhof Dannenwalde. Darüber informierte Bernd Herzog-Schlagk.

Kunst am Bahnhof, in der Kirche und vorm Schloss

Gezeigt werden beispielsweise Postkarten vom alten Gasthaus Scholz und vom Erholungsheim Elisabethruh in Fischerwall, in dem sich um 1900 Mitglieder der Osram-Gesellschaft erholten.

Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich, eine Maske ist mitzubringen. Um eine kleine Spende für die laufenden Sanierungsarbeiten im Bahnhof wird gebeten. Vor der Veranstaltung ist der 6. Kunstsalon Nordbrandenburgs von KuNO e.V. in der Dannenwalder Kirche am Weg, vor dem Schloss sowie im und am Bahnhof Dannenwalde geöffnet. In diesem Zusammenhang sind auch die zahlreichen Kunst-Postkarten von Schülerinnen und Schülern auf dem Barfußpfad zu besichtigen.