Der Bahnübergang in Gutengermendorf bleibt vom 19. bis 23. September wegen Gleisbauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Oranienburg und Gransee gesperrt. Das teilte die Baufirma Fischbach am Montag mit. Die Sperrung gelte ab 8 Uhr am Sonnabend. Mit dem Abschluss der Arbeiten werde am Mittwoch gegen 20 Uhr gerechnet.