Die Sache ist ziemlich kompliziert und komplex. Dennoch wollen Zehdenicks Stadtverordnete zumindest prüfen, ob sie dem Beispiel der Stadt Gransee folgen wollen, das Einheimischenmodell bei der Vergabe von kommunalem Bauland einzuführen. Ein entsprechender Antrag der AfD-Fraktion ist mit großer Mehrheit von den Stadtverordneten zur Beratung in die Fachausschüsse verwiesen worden. Damit geben sie zumindest einmal dem Vorschlag eine Chance.

Verwaltung müsste eine Richtlinie erarbeiten

Geht der Antrag durch, soll die Stadtverwaltung beauftragt werden, eine Richtlinie zur Vergabe für Wohnbauland zu erstellen. Grundlage soll das Einheimischenmodell sein, durch das Havelstädter und ehrenamtlich Engagierte der Stadt Zehdenick bei einem Erwerb des von der Stadt ausgeschriebenen Baulandes besonders berücksichtigt werden.

Höchstgebot für knappes Bauland

Die Antragstellerin ist sich sicher, dass sich Zehdenick in den kommenden Jahren auch als Wohnstadt entwickeln werde. „Wir halten es für erstrebenswert, dass dieses wertvolle, weil knappe Bauland bevorzugt an Einheimische und ehrenamtlich Engagierte verkauft wird“, forderte die AfD-Fraktionsvorsitzende Elke Knorr. Das sei ein Beitrag zur Stabilisierung der sozialen Struktur der Stadt. Denn bisher werden kommunale Grundstücke an denjenigen veräußert, der ein Höchstgebot abgegeben hat. Künftig sollen auch einkommensschwächere Bürger die Gelegenheit zum Erwerb von Bauland erhalten, wobei schon in der Diskussion in der Stadtverordnetenversammlung Hinweise kamen, dass sich Singles und Familien mit mittleren Einkommen in den nächsten Jahren den Bau eines Eigenheimes aufgrund hoher Baukosten nicht mehr leisten könnten, zumal Antragsteller auch nur über begrenzte Vermögenswerte verfügen dürfen. Die Grenze für das zu versteuernde Jahreseinkommen liegt in Gransee bei 50.000 Euro bei Einzelpersonen, Paare dürfen nicht mehr als 100.000 Euro verdienen. Hinzu kommen 7000 Euro für ein unterhaltspflichtiges Kind.