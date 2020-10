In dem Betrieb Haltec in Gransee geht es heiß her – egal ob es um das Schweißen, Bohren oder Schleifen geht, Danny Ingold, bearbeitet jedes Metall. In dem Metallbau-Unternehmen Haltec, das sich mit dem Bau von Hallen beschäftigt, absolvierte dieses Jahr Danny Ingold aus der zehnten Klasse der Werner-von-Siemens-Oberschule Gransee Ende September/Anfang Oktober sein zweiwöchiges Praktikum.

Älterer Bruder arbeitet im Betrieb

Seine Aufgaben bestanden daraus, verschiedene Metalle zu bearbeiten, damit sie für den Bau genutzt werden können. Da sein älterer Bruder auch in diesem Betrieb arbeitet, dachte er sich, dass er ja einmal reinschnuppern könnte, wie Danny sagte. „Anders als meine Erwartungen, war es sehr laut. Aber ich war sehr überwältigt von der Größe des Betriebs. Außerdem lerne ich jeden zweiten oder dritten Tag etwas Neues wie zum Beispiel das Schweißen oder das Arbeiten mit der Bohrmaschine für Metall“, fuhr er fort.

Wie der Schweißfachingenieur und Ausbildungsbeauftragte Thomas Proft sagte, sei er mit Danny bis sehr zufrieden, da er nur positive Rückmeldungen bis jetzt erhalten habe und der Praktikant Sachen schnell verstehe, wenn man ihm es erkläre beziehungsweise zeige. Weiterhin sagte Proft, dass Danny einen ausgeglichenen Charakter habe, sodass er sich auch schnell ins Betriebsleben eingefunden habe. „Danny durchläuft alle Betriebsteile wie beispielsweise die Stahlbauhalle, um sie kennenzulernen und auch was Neues wie beispielsweise das Schleifen von Metall zu lernen“, erläuterte Proft.

Auf der Bildungsmesse präsent

Der Betrieb hat zwei Standbeine, einmal die Stahlbauhalle und einmal die Leichtbauhalle mit den Zelten, die für Messen und Veranstaltungen dort gelagert seien. Wer sich für diesen Betrieb interessiert und auch mehr erfahren will, kann sich bei der nächsten Youlab im kommenden Jahr in Oranienburg sehen lassen, denn dort ist der Betrieb vertreten und stellt sich dort vor. Was sich Danny Ingold aber schon jetzt vorstellen kann ist, dass er später auch in so einem Betrieb arbeiten könnte. Da es Danny jetzt schon viel Spaß macht, in diesem Betrieb zu arbeiten und auch jegliche Kompetenzen sowie die Interessen dafür zeigt, kann es ja sein, dass der Betrieb Haltec, vielleicht einmal einen neuen Mitarbeiter begrüßen kann.

Der Autor ist Schüler der Werner-Siemens-Oberschule Gransee und absolvierte bei der Gransee-Zeitung ein zweiwöchiges Praktikum.