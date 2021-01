Tablets und Notebooks für Schüler hat die Granseer Amtsverwaltung geordert. Die Bestellung ist raus, nun wird auf die Lieferung gewartet. In Corona-Zeiten, in denen die Schulen in der Regel geschlossen sind, kommt das für viele wie gerufen. Und tatsächlich ist nicht zuletzt die Pandemie hier Tre...