Einsam blinkt der Anker an der Jette: Die schmucken Boote, die noch am Yachtklub vor Anker liegen, werden am kommenden Sonnabend geslippt. Nach allen Regeln der Segler-Kunst, denn ein gigantischer Kran fährt vor. Diesmal gelten die Corona-Hygieneregeln. © Foto: Thomas Pilz