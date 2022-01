Bürokratie in Oberhavel

Die Freude über den zweiten Platz beim Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat sich in Zabelsdorf getrübt: Schon am Tag nach der Preisverleihung meldete sich die Stadtverwaltung Zehdenick bei Ortsvorsteher Emil Beuth und forderte die Herausgabe des Schecks. Was passiert jetzt mit dem Geld?