Corona in Oberhavel

Wie kann die Kommunalpolitik in Zeiten von Corona nahe am Bürger sein? In Zehdenick fordert die SPD u.a. eine Liveübertragung von Hauptausschuss und Stadtverordnetenversammlung. Außerdem soll ein neues Info-Portal die Umsetzung von Beschlüssen nachvollziehbar machen.