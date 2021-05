Ein Testzentrum, drei Teststellen unterhält der DRK-Kreisverband Gransee im Norden Oberhavels. Neben dem Standort im Bürgerhaus Löwenberg (Foto) gibt es Teststellen in Fürstenberg und Zehdenick. Das einzige Corona-Testzentrum befindet sich in der Koliner Straße in Gransee. © Foto: Burkhard Keeve