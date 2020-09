Das wird eine ziemlich traurige Adventszeit im Weihnachsort Himmelpfort. Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte an den Adventswochenende auf dem Klosterplatz geben, kündigte Himmelpforts Ortsvorsteher Lutz Wilke an. „Uns ist die Entscheidung nicht leicht gefalle...