Pünktlich um 12 Uhr hat in Liebenwalde am Dienstag das erste Corona-Schnelltestzentrum der Stadt eröffnet. Bürgermeister Jörn Lehmann hat erst einmal 1000 Test-Sets für die Liebenwalder bestellt. An zwei Tagen, immer dienstags und donnerstags, kann sich jeder einmal in der Woche von 12 bis 16 U...