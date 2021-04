Nach den Osterferien startet das Projekt „Schüler-Oase“ in Zehdenick, ein Angebot zur Hausaufgaben-Betreuung der Evangelischen Freikirche Zehdenick. Eingeladen sind dazu alle Kinder im Grundschulalter der 3. bis 6. Klasse, die während der aktuellen Corona-Zeit zu kurz gekommen sind, kündigt Gemeindeleiter Heiner Semle vom Treffpunkt Oase an.

Die Schüler erwartet in der Mühlenstraße 3 in Zehdenick ein ruhiger Lernort mit eigenem Schreibtisch für die Hausaufgaben. Ehrenamtliche Betreuer stehen bereit, um bei Fragen zu helfen. Wenn erforderlich gibt es auch Zugang zu Internet und Drucker. Getränke und vitaminreiches Obst stehen bereit, damit auch das Gehirn für die anstrengende Arbeit gut gerüstet ist. Wenn die Hausaufgaben erledigt sind und die geplante Zeit noch nicht um ist, gibt es auch die Möglichkeit, sich beim Spielen oder Basteln kreativ zu betätigen. Um die Gesundheit der Schüler und Mitarbeiter zu schützen, ist es für alle Beteiligten selbstverständlich, dass – solange notwendig – auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen geachtet wird, so Semle.

Anfangs soll die Schüler-Oase an zwei Nachmittagen pro Woche am Dienstag und Donnerstag jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein. Falls weiterer Bedarf besteht, können die Öffnungszeiten auf bis zu vier Nachmittage pro Woche ausgedehnt werden. Durch die aktuelle Corona-Situation ist zwar noch unklar, wann die ersten Schüler zur Schüler-Oase kommen dürfen, jedoch können interessierte Mädchen und Jungen schon vorab in der Mühlenstraße 3 in Zehdenick durch ihre Eltern für die Teilnahme an dem Projekt angemeldet werden. Dazu ist zurzeit eine Terminvereinbarung per Telefon unter 0176 99290653 oder per Email unter der Adresse oase@oase-zehdenick.de erforderlich.