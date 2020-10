Beide Kennzeichentafeln eines Honda Accord haben Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend in Gransee gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, stand der Pkw, an dem sich die Diebe zu schaffen machten, vor dem Haus des Halters an der Ruppiner Straße. Die Kennzeichen (WK-RI 725) wurden laut Polizei unverzüglich in Fahndung gesetzt.