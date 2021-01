Der in Fürstenberg am Bahnhof ansässige Verein Havellab hat wieder ein Zeichen für gemeinwohlorientierte Digitalisierung gesetzt: Am Freitag sind dem Zehdenicker Förderverein „Miteinander leben lernen“ Laptops übergeben worden – für Schüler der Exin-Förderschule in Zehdenick, um ihnen...