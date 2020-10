Die Kinder- und Jugendbeteiligung wird nun doch in der Hauptsatzung der Stadt Zehdenick und nicht in einer separaten Satzung geregelt, wie es der Abgeordnete Reiner Merker (Bündnigrüne) in einem Änderungsantrag gefordert hatte. Eine solche Extra-Satzung wäre für Zehdenick ein Novum gewesen, ste...