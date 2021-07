Premiere in Gransee: Die erste öffentliche Ladesäule für Elektrofahrzeuge ist am Donnerstag am Kirchplatz in Gransee durch die Stadtwerke Neuruppin in Betrieb genommen worden. Gleichzeitig wurde auch die Ladesäule am Stechlinsee-Center in Neuglobsow symbolisch in Dienst gestellt.

Gransee investiert rund 40.000 Euro

40.000 Euro ließ sich das Amt Gransee und Gemeinden beide Ladesäulen kosten. 30 Prozent Fördermittel gab es vom Bundesverkehrsm...