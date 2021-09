Die Hoffnungen der Zehdenicker Erdgasgegner, der Firma Jasper Resources könnte finanziell die Luft ausgehen, haben sich nicht erfüllt. Kurz vor Ablauf der Frist am Donnerstag, 30. September, hat das Unternehmen einen Bohrbetriebsplan beim Landesbergamt in Cottbus eingereicht, berichtete am Donner...