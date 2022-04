Mächtig vergrößert hat sich die Créperie „Bric à Brac“, was soviel wie Krimskrams heißt, auf dem Gut Zernikow in der Gemeinde Großwoltersdorf . Vor neun Jahren fing alles ganz bescheiden im Wohnhaus von Jan und Aurore Koch in Menz an. Gerade einmal 15 Sitzplätze bot der kleine Gastraum.