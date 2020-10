Am Bahnhof von Gransee ist am Dienstagmorgen ein Fahrkartenautomat gesprengt und dabei völlig zerstört worden. Auch der Sockel wurde nach Angaben der Polizei stark in Mitleidenschaft gezogen.

Schadenshöhe nicht bekannt

Die Beamten waren von einem Mann informiert worden. Kriminaltechniker untersuchten den Tatort. die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Über die Schadenshöhe konnten keine Angaben gemacht werden.

Schon zwei ähnliche Fälle in Gransee