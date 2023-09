Rund 350 Menschen haben am Donnerstag (21. September) gegen die Nutzung der Turnhalle am Schulcampus als Flüchtlingsunterkunft vor dem Rathaus in Zehdenick demonstriert. Ein massives Polizeiaufgebot begleitete die rund 45-minütige Protestveranstaltung, zu der die Initiative „Zehdenick bleibt off...