Dass es wegen Corona häufig länger dauert, bis Projekte in die Tat umgesetzt werden, klingt plausibel. Zumal, wenn es sich um kommunale Großvorhaben handelt, die richtig Geld kosten.

Dass solche Projekte aber deshalb ins Stocken geraten, weil die Firmen kein Interesse haben, sie zu realisieren, klingt ungewöhnlich. So geschehen beim Projekt Wasserwanderrastplatz der Stadt Fürstenberg. Wie Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) bestätigte, habe es zwei Ausschreibungen gegeben, „es wurde zweimal versucht, für die Projekte, klar formuliert, Auftragnehmer zu finden, doch Fehlanzeige“, erklärt das Stadtoberhaupt. Wobei man dies verwaltungsseitig schon länger beobachten musste. „Die Unternehmen haben volle Auftragsbücher“, lautet die Analyse.

Fördermittel längst bewilligt

Hinzu kommt: Dieses Vorhaben ist alles andere als Routine, die schnell abgearbeitet werden kann. Etwa wie man ein Einfamilienhaus errichtet. Schließlich gehe es darum, am Badestrand der Festwiese im und am Piratenboot, das außerdem marode und in die Jahre gekommen ist, Wasserspielgerätschaften zu errichten und auch Pumpen. Spezialfirmen, die sich auf den Bau solcher Wasserspielplätze konzentriert haben in ihrem Portfolio, die gibt es nicht. Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen sind am ehesten dazu in der Lage.

Brutto-Gesamtsumme über 200.000 Euro

„Eventuell kann es 2021 klappen, dass wir dieses Projekt verwirklichen“, meint Robert Philipp. Wobei die Kommune einen entscheidenden Vorteil besitzt: Die Fördermittel sind bewilligt. Sie entstammen dem Efre-Programm für den ländlichen Raum der Europäischen Union und haben die Höhe von rund 70 Prozent. Wobei die Brutto-Gesamtsumme derzeit 210.000 Euro beträgt.

In den Etats der Wasserstadt für 2019 und 2020 wurde das Vorhaben sinnvollerweise mit einem anderen Projekt verknüpft, das quasi nebenan verwirklicht wird – mit der sogenannten Aufwertung der Festwiese samt des Jugendklub-Standortes. Eine 70-prozentige Förderung aus dem Leader-Programm winkt für den Jugendklub, das sind vor allem EU-Mittel für den ländlichen Raum. 270 000 Euro sind im Haushalt dafür veranschlagt, auf den Wasserspielplatz entfallen, auch als erster Bauabschnitt bezeichnet, besagte 210.000 Euro. 60 000 Euro sollen für eine Multi-Sportanlage auf der Festwiese aufgewendet werden, die als zweiter Bauabschnitt angesehen wird.

Etat-Beratungen wichtig

Und mit einem weiteren Pfund können die Verantwortlichen der Kommune wuchern neben der Bewilligung der Drittmittel für den Wasserspielplatz am Röblinsee: Für das Projekt gibt es grünes Licht aus Oranienburg, sprich es gibt eine Baugenehmigung.

Nun heißt dennoch, sich in Geduld üben, ob und wann eine Firma bereit und in der Lage ist, das Spielplatzprojekt in die Tat umzusetzen, weiß der Bürgermeister. Ebenso wie in Corona-Zeiten die aktuelle finanzielle Situation der Kommune eine nicht unerhebliche Rolle spielen wird in Zukunft. Daher sollte man nach Überzeugung der Stadtverwaltung nochmals wichtige Projekte auf den Prüfstand stellen – im Rahmen der Haushaltsberatungen.