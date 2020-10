Entgegen seiner eigenen Ankündigung, etwas zur Zukunft des Waldbades in Zehdenick sagen zu wollen, hat sich Stabsstellenleiter Dirk Wendland am Mittwochabend im Bauausschuss der Stadt noch sehr bedeckt gehalten, was die Zukunft der Freizeiteinrichtung anbelangt. Vieles sei einfach noch nicht spruch...