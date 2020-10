Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat am vergangenen Wochenende in Brandenburg an der Havel zehn Bürgerinnen und Bürgern den Verdienstorden des Landes Brandenburg verliehen. Sie wurden „für außerordentliche Verdienste um das Land und seine Bevölkerung“ geehrt.

Der Orden wird seit 2005 anlässlich des Brandenburger Verfassungstages verliehen – eigentlich am 14. Juni. Wegen der Corona-Pandemie musste die Auszeichnung aber verschoben werden.

Mutige Aufarbeitung der Geschichte

Unter den Ausgezeichneten befindet sich Bärbel Schindler-Saefkow, streitbare und mutige Historikerin, die sich lange Zeit und unbeirrbar mit der Aufarbeitung der Geschichte des Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück beschäftigte.

Vielleicht war es eine Initialzündung ihres wissenschaftlichen Credos, dass sie als 16-Jährige zur Eröffnung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück in der DDR im Jahre 1959 ein Gelöbnis sprach.

Engagiert in der Friedensbewegung

Die Berliner Historikerin Dr. Bärbel Schindler-Saefkow hat sich der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Lagergeschichte des KZ Ravensbrück verschrieben, heißt es in der Laudatio. Als langjährige Generalsekretärin des Internationalen Ravensbrück-Komitees und als Mitglied der Lagergemeinschaft und des Freundeskreises Ravensbrück schlage sie Brücken von der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft. Sie betreut Zeitzeuginnen und begleitet Studierende und kämpft gegen das Vergessensowie für Frieden und Demokratie. Bärbel Schindler-Saefkow engagiert sich darüber hinaus in der Friedensbewegung und erinnert an den Widerstand von Arbeiterinnen und Arbeitern gegen die Nazi-Diktatur. Die promovierte Historikerin sei seit früher Jugend und bis heute eng mit Ravensbrück verbunden. Auch weil ihre Eltern als überzeugte Gegner des Nazi-Regimes und aktiv im Arbeiter-Widerstand waren. Ihr Vater wurde im Zuchthaus Brandenburg-Görden 1944 ermordet und ihre Mutter ins KZ Ravens-brück gebracht.

Hunderte Male Zeugnis abgelegt

Über die Beweggründe ihres gedenkpolitischen Handelns sagte Schindler-Saefkow: „Ich bin mit den Erzählungen meiner Mutter über Widerstand, meinen Vater und viele Freunde aufgewachsen. Oft besuchten uns Mitstreiterinnen und Überlebende des Konzentrationslagers Ravensbrück. Immer wieder kreisten ihre Gespräche um den Kampf gegen das Naziregime und die verschiedensten Einzelschicksale. Noch während ihrer – zuletzt Jahre andauernden − Krankheit bat mich meine Mutter eines Tages, zu einer Berliner Schule zu gehen, die eigentlich sie eingeladen hatte. Ich war 17 und zögerte. Ich befürchtete, mein Wissen reiche nicht aus, um über die vielen Geheimnisse der illegalen Arbeit etwas zu erzählen. Ich habe es versucht und wurde sehr persönlich. Das wurde angenommen. Hunderte solcher Veranstaltungen habe ich im Verlaufe von etwa 55 Lebensjahren gestaltet. Meine Erzählungen haben sich über viele Jahre verändert, darin fließen meine eigenen politischen Erfahrungen, meine Hoffnungen als Mutter und als Historikerin ein.

Und immer mehr der Wunsch zu erklären, was Antifaschismus war und ist. Wenn ich heute mit jungen Menschen über das opfervolle und zugleich erfüllte Leben und den entbehrungsreichen Kampf meiner Eltern spreche, erhalten viele von ihnen erstmals einen Einblick in eine von den Nazis verfolgte Familie. Ich erreiche die Zuhörenden, deren Familiengeschichte überwiegend eine ganz andere ist, meist emotional und versuche trotzdem, den Bezug zu den Verhältnissen in Nazideutschland und den braunen Gefahren in der Gegenwart herzustellen.“