Noch in diesem Monat soll sich entscheiden, ob der nach regenreichen Jahren 2013 angelegte Notgraben zwischen Bröselstich und Havel in Neuhof offen bleibt oder zurückgebaut werden soll. Der Graben reguliert die Wasserstände des Neuhofer-und des Bröselstichs und wurde errichtet, nachdem Keller in...