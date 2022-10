Der Biwakplatz am Schwarzwildgatter im Revier Wolfsgarten in Zehdenick wirkt so einladend: Eine nie verschlossene Blockhütte und daneben einige Bänke mit einer Feuerstelle in der Mitte, die von Steinen eingefasst ist. Zusammen mit dem benachbarten Schwarzwildgatter werden die Einrichtungen von ein...