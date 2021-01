Die Grundstücke an der neue Straße „Am Bergmorgen“: längst alle vergeben. Und mit der jüngsten Erweiterung der Stadtwaldsiedlung sei in Sachen Wohnbaulandentwicklung in Gransee auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Das stellte Amtsdirektor Frank Stege im Gespräch mit dieser Zeitung kl...