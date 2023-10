Haus am Röblinsee – es entstehen neue Grundstücke in Toplage

Traum-Haus am Röblinsee – wenn die Lage für Immobilien so exklusiv ist wie in der Röblinsee-Siedlung in Fürstenberg, dann dürfte es nicht schwierig werden, Käufer für Grundstücke zu finden. Die Kommune will sich mit der Erschließung beeilen.