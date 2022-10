Immobilien in Sonnenberg

Auf dem Werkstattgelände des Spargelhofes Sonnenberg soll eine Siedlung mit bis zu 50 Wohnungen entstehen. Die Zahl der Einwohner in dem Ortsteil könnte so um 150 wachsen. Das Bebauungsplan-Verfahren ist in Gang gesetzt worden. Wie geht es jetzt weiter?