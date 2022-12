Das Gewerbegebiet „Lychener Chaussee“ liegt nordöstlich von Fürstenberg an der Landesstraße L 15 und der B 96. Das Gebiet Lychener Chaussee II schließt daran an. Noch ist es voller Militäraltlasten und Müll. Die Stadt will daraus einen Solarpark und eine Gewerbefläche machen. Jetzt liegt ein Wertgutachten vor. © Foto: Matthias Henke