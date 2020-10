Eine böse Überraschung erlebten Jenny Tiebach und ihr Mann Matthias. Die Stadt Zehdenick hatte ihnen überraschend zum 31. März dieses Jahres den Kita-Platz ihres dreieinhalb Jahre alten Sohnes Kenny gekündigt, nachdem ihm die Diagnose „frühkindlicher Autismus“ gestellt wurde und er den Pflegegrad 3 erhielt.

Kündigung überrascht die Eltern sehr

Bereits seit Januar 2019 wurde Kenny in der Kita „Sterntaler“ in Badingen zusammen mit ihrem älteren Sohn betreut. Jenny Tiebach kümmerte sich selbst um eine Einzelfallhilfe, die ihren Sohn Kenny füttert und windelt, um das Kita-Personal in Badingen zu entlasten. Die Kosten für die Einzelfallhilfe übernahm die Pflegekasse.

Kommune stellt Fürsorgepflicht in den Vordergrund

Der Kommune reichte das aber nicht. Sie begründete die Kündigung mit der Fürsorgepflicht gegenüber dem Kind. „In Erfüllung dieser Pflicht mangelt es zur weiteren Betreuung ihres Sohnes an ausgebildetem Fachpersonal sowie an den räumlichen und baulichen Gegebenheiten. (…) Die vorliegenden Gutachten empfehlen eine ganzheitliche Betreuung in einer Integrations-Kita“, heißt es in dem Schreiben.

Amtsgericht entscheidet zunächst für die Eltern

Da die zweifache Mutter aber aus beruflichen Gründen auf die Kita-Betreuung ihres Kindes angewiesen ist, besorgte sie sich anwaltlichen Beistand und beantragte noch während des Corona-Lockdowns eine Notbetreuung, die zunächst gewährt worden sei, nachdem das Amtsgericht Zehdenick eine einstweilige Verfügung erwirkt habe. Daraufhin habe die Kommune klar gemacht, dass sie an der Kündigung festhalten werde. Doch die Eltern ließen sich nicht beirren. Sie wollten ihren Rechtsanspruch auf den Kita-Platz gegen die Stadt durchsetzen, auch weil ihr Sohn das Recht habe, in einem Regelkindergarten betreut zu werden. „Ich habe ein Wunsch- und Wahlrecht, das ist der Stadt wohl ein Dorn im Auge gewesen“, sagte die Mutter. Und auch deshalb habe die Stadt weiterhin auf die Kündigung des Betreuungsverhältnisses bestanden: Die Stadtverwaltung machte klar, dass Kenny eine „bedarfsgerechte Betreuung“ nur in einer Integrations-Kindertagesstätte erfahren könne. In Zehdenick wäre das die Kita Kunterbunt der „Lebenshilfe“. Die aber hatte zunächst keinen freien Betreuungsplatz.

Pflegestufe mit Pflegegrad verwechselt

Ziemlich realitätsfern waren die Vorschläge der Stadt, die Mütter möge sich auch mit den Kitas in Hennigsdorf, Velten, Kremmen und Oranienburg in Verbindung setzen, um sich dort nach einem freien Kita-Platz zu erkundigen, obwohl sie in der Umgebung von Zehdenick einer Arbeit nachgeht. „Dabei bin ich überhaupt nicht verpflichtet, mein Kind in eine Integrations-Kita zu bringen“, wehrte sich die 37-jährige Mutter gegen die Unterbringung ihres Sohnes in einer anderen Einrichtung. Vielleicht ging die Verwaltung auch von falschen Annahmen aus. Ihre Kündigung begründete sie mit der Einstufung von Kenny in die Pflegestufe 3. „Dann bräuchte mein Kind auch keine Kita-Betreuung mehr“, so die Mutter. Tatsächlich habe Kenny Pflegegrad 3, ein himmelweiter Unterschied.

Eltern bleiben bis zum Schluss hartnäckig

Letztlich zahlte sich die Hartnäckigkeit der Eltern aus, auch wenn Kenny zwei Monate zu Hause bleiben musste. Die Sache landete vor dem Verwaltungsgericht Potsdam, das den Beteiligten einen Vergleich vorschlug. Bis zur Unterbringung des Kindes in der Kita der Lebenshilfe in Zehdenick, sei das Kind weiterhin in der städtischen Kita zu betreuen. Auf diesen Vergleich ließen sich beide Seiten ein, wie ein Sprecher des Verwaltungsgerichtes Potsdam bestätigte.

Stadt trägt die Kosten des Verfahrens

Die Übernahme der Prozesskosten ließ das Gericht zunächst offen. Seit Montag steht fest, dass die Stadt Zehdenick die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Allein die Eltern hätten Anwaltskosten in Höhe von 3 000 Euro zahlen sollen, das müsse nun die Stadt tun. „Es läuft alles super. Unser Sohn wurde in der Kita der Lebenshilfe mit offenen Armen empfangen“, freute sich Jenny Tiebach über ein glückliches Ende des monatelangen Rechtsstreits. „Aber es war ein harter Kampf“, bilanziert die Mutter. Und was hat die Stadt aus dieser Sache gelernt? „Die Verwaltung wird sich im Rahmen des laufenden Sachverhaltes zu den derzeitigen Einzelheiten der Betreuung eines bestimmten Kindes und den damit zusammenhängenden Kontakten zu den Eltern nicht gegenüber der Presse äußern“, teilte Stabsstellenleiter Dirk Wendland noch während des laufenden Verfahrens auf Nachfrage mit.