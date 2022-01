Investition in Oberhavel

Sobald der Kita-Neubau in Zehdenick fertiggestellt ist, soll sich keine weitere Investition an dem Standort am Liebenwalder Ausbau anschließen. Die Stadtverwaltung lehnt eine Neugestaltung des zum Teil noch aus DDR-Zeiten stammenden Außenbereichs der alten Kita ab.