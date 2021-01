Die Havelstädter lassen sich von Corona nicht unterkriegen. In 2020 geht viel Neues an den Start. Und es werden die Grundsteine für die Zukunft gelegt. Zum ersten Mal findet im August der Zehdenicker Altstadtsommer statt. Und aus dem Weihnachtsmarkt wird das Weihnachtsshopping. An kreativen Ideen mangelt es den Menschen jedenfalls nicht.