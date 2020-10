Pfarrer Christian Guth verlässt Gransee. Der Theologe, der seit Anfang 2015 die Pfarrstelle in der Ackerbürgerstadt innehat, wechselt zum Jahresbeginn 2021 nach Berlin, wo er sich neuen und auch anderen Aufgaben widmen will, wie er dieser Zeitung bestätigte.Hohes Engagement in Gransee und den Dö...