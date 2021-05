Sie fallen gar nicht mehr auf, so lange stehen sie schon in der Gegend herum, diese langen Pappelreihen an den weiten Ackerflächen rund um Neuholland im Nordwesten des Naturparks Barnim. Etliche Meter ragen sie in die Höhe. Sie wirken dünn, instabil und sehen aus wie hochgeschossener Riesensparge...