Eigentlich sollte die Inbetriebnahme nicht zu Unrecht an die große Glocke gehängt werden. Wegen Corona geschah nun alles quasi heimlich still und leise: Auf dem Fürstenberger Marktplatz unmittelbar gegenüber der Rathaustür ist eine Elektro-Ladesäule in Betrieb genommen – lange Zeit von verschiedener Seite gefordert und seit geraumer Zeit auch im Kreise der Stadtverordneten diskutiert.

Möglich machte den Epochenwandel freilich weniger die Kommune, abgesehen davon, dass sie Grund und Boden zur Verfügung stellte. Die Energie Mark Brandenburg (EMB) hat die Ladesäule installieren lassen. Und zwar noch vor Weihnachten, seit vergangenem Mittwoch ist sie nun auch einsatzbereit.

Somit könnten auch in Fürstenberg Elektroauto-Fahrer ordentlich „Gas geben“ – mit Energie der EMB: Die Elektro-Ladesäule verfügt über zwei Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils bis zu 22 Kilowatt. Damit hat die EMB über 20 Ladesäulen in ihrem Netz, das nach Eigendarstellung seit Ende 2017 in West- und auch Nord-Brandenburg aufgebaut werde.

Effektives Tanken möglich

Um an der Ladesäule zu „tanken“, kann unter anderem eine Ladekarte der EMB genutzt werden, die die EMB in mehreren Varianten für Privat- und Gewerbekunden anbietet. Diese sogenannten RFID-Karten ermöglichen durch Vorhalten nicht nur jederzeit einen einfachen Zugang zu den Ladesäulen der EMB, sondern auch zu den Ladepunkten der über 220 Ladenetz.de-Partner sowie vielen Roaming-Partnern, beispielsweise New-Motion, in Deutschland und Europa.

Aber auch das spontane Laden ohne eine spezielle Karte ist möglich. „Dazu scannt der Elektro-Automobilist über sein Smartphone einen an der Ladesäule befindlichen QRCode ein und startet den Ladevorgang online“, erläutert Jochen-Christian Werner, Sprecher der EMB. Abgerechnet wird jeweils der tatsächliche Verbrauch. Die Leistung von 22 Kilowatt ermöglicht ein schnelles Beladen der Elektroautos – soweit diese darauf vorbereitet sind. „Die Batterien eines Smart forfour eq wären, einen entsprechenden Bordlader vorausgesetzt, so beispielsweise in weniger als einer Stunde gefüllt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Wie es inzwischen Standard sei, sind die Ladepunkte in Fürstenberg mit dem Stecker Typ 2 ausgestattet.

Die Ladesäule der Firma Mennekes wurde von der Firma Thomas Stange Elektrik aus Gransee errichtet, die auch die Wartung und die technische Betreuung übernimmt.

Heimtankstelle im Trend

Auf Nachfrage betonte Thomas Stange, diese E-Tankstelle sei „schon durchaus sehr sinnvoll“, weil die zwei mal 22 Kilowatt genug Power bieten würden, etwa für Fahrzeuge, die von Berlin zur Ostsee unterwegs sind und in Fürstenberg einen Tankstopp einlegten. „Das ist dann sehr effektiv, mit dieser Ladung käme der Autofahrer schon fast bis zur Ostsee“, was freilich auch vom Autotyp und Fahrverhalten abhängig sei.

Die Überwachung der Ladesäule wird durch die NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg abgedeckt, die über ihre Netzleitstelle täglich rund um die Uhr erreichbar ist. Zusätzlich zum Aufbau öffentlicher Ladeinfrastruktur bietet die EMB Privatkunden und Gewerbebetrieben „Heimbetankungsanlagen“, so genannte Wallboxen, an. Beim Angebot EMB Mobil-Paket stehen Modelle unterschiedlicher Ausstattung zur Wahl, die in der heimischen Garage oder auf dem Firmengelände angebracht werden. Bezieht der Nutzer zusätzlich Strom von der EMB, weil er ihr Kunde ist, erhalte er einen Mobilbonus von einmalig 200 Euro auf den Kauf der Wallbox.