Bei Baggerarbeiten am Wasserwerk in der Geraden Straße im Zehdenicker Ortsteil Burgwall sind am Montagnachmittag menschliche Knochen freigelegt worden. Eine Mitarbeiterin der Baufirma informierte die Polizei, die sich vor Ort den gruseligen Fund näher anschaute und den Knochenfund sicherte.

Gefunden wurden Unterschenkelknochen, die in Soldatenstiefeln aus schwerem Leder steckten sowie einige weitere Knochen, teilte der Sprecher der Polizeidirektion Nord, Joachim Lemmel, am Dienstag (25. April) mit. Knochen und Stiefel werden nun in der Gerichtsmedizin genauer untersucht. Ein Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg sei aber wahrscheinlich.

„Es sieht eher nicht nach einer Straftat aus. Da werden wir wohl nichts weiter tun, sondern das Ordnungsamt der Stadt informieren“, so Lemmel. Das zuständige Ordnungsamt müsse sich dann um alles Weitere kümmern, wie zum Beispiel die Bestattung der Gebeine, erläuterte der Polizeisprecher das weitere Vorgehen in dem Fall.