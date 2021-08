Drogenhandel an den weiterführenden Schulen, illegaler Zigarettenhandel am Straßenrand und blinde Zerstörungswut auf dem Festplatz und an der Havel: Doch für die Polizei gibt es in Zehdenick keinerlei Auffälligkeiten. Revierleiter Thomas Kreutzmann musste sich bei einer Fragerunde einiges an Kritik gefallen lassen.