Bisher unbekannte Personen versuchten über das Wochenende in ein Nebengebäude des Hotels an der Meseberger Dorfstraße einzubrechen. An einer Tür konnten Hebelspuren festgestellt werden.

In das Gebäude gelangten die Täter laut Polizei jedoch nicht. Es entstand jedoch nicht unerheblicher Sachschaden. Dieser beläuft sich auf rund 5.000 Euro.